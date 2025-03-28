0050、T50反1 四檔吸睛

台股開低走低，下跌家數超過千家，市場信心不足，終場以下跌348點，收21,602點。法人認為，可留意元大台灣50（0050）、元大台灣50反1（00632R）等ETF進行靈活操作。

美總統川普宣布4月3日起，對所有外國製汽車、輕型卡車等加徵關稅。並警告若歐盟與加國報復，將對兩地區加徵關稅，緊張氛圍延續，美股承壓。台股跌破前低，上檔均線反壓壓力沉重。

手中部位不多的投資人，可以留意逢低、分批布局元大台灣50；若手中有大部位的投資人則可用元大台灣50反1進行避險。據彭博資訊，至去年底，上市市值前十大企業市值共為39.9兆，占整體上市台股53%，相對2014年年底的9.6兆、占比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣50指數可充分反映台股行情。

種種利空事件顯示，大型龍頭企業營運韌性所支持股價表現可能非常快速。一般投資人無須花過多心力找尋個股，直接選市值型ETF即可高度參與台股行情。

投信提醒，元大台灣50反1以臺灣50指數單日反向報酬一倍為操作目標，提供持有人短線避險操作工具，限符合臺灣證券交易所訂適格條件的投資人可交易，複利效果特性使其長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，適合持續留意行情的投資人，操作須謹慎，依需求規劃。

權證發行商建議，看好元大台灣50、元大台灣50反1可買價內外10%以內、距到期日逾90天相關認購權證，宜設好停利停損。