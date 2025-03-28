安勤、振曜 押寶偏價外

儘管台股盤勢震盪，法人仍尋找業績具成長性的企業進行布局，安勤（3479）、振曜（6143）因訂單明確而具備業績成長空間，權證發行商表示，為避免權證時間價值流失過快，可挑選偏價外的長天期認購權證操作。

安勤2024年第1季基期較低，市場估在醫療、工控、智慧零售三大訂單齊放下，今年第1季營收可望年增雙位數。其中，工控及醫療為最主要成長動能，預計工控車廠大單將於第2季逐步放量，預計全年出貨台數達8,000 台，可貢獻營收達6億元以上，增長達35%。醫療方面，高毛利的心導管伺服器已於去年12月放量，將貢獻今年完整年度；加上邊緣AI新產品線已準備就緒，未來成長可期，將帶動安勤營收及獲利同步上揚。

安勤邊緣AI產品包含HPC／生成式AI SERVER，並增加液冷解決方案，發展針對ALM（70B或以下）的生成式AI SERVER，同時針對中國大陸開發專門產品線。

振曜今年前二月累積營收約9.7億元，營收達成率約64%，預估第1季營收稍減，因傳統淡季又遇農曆新年，影響生產出貨天數。今年電子書閱讀器訂單已排至9月，預估全年出貨量有雙位數成長。目前彩色版本僅有6吋與7吋，未來若新增8吋、10吋等更多尺寸，將進一步提升營收貢獻。法人預估今年出貨量可成長18%達186萬台，今年彩色電子書閱讀器出貨比重約可從去年的64％拉高到80%以上，有助於毛利提升。

大型數位看板將成為振曜未來三至五年新營運支柱，大型數位看板主要應用場景包含研討會指示牌、7-11促銷標示及公車與火車站牌等，預計於今年下半年開始貢獻營收。