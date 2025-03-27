期貨商論壇／輕原油期 震盪走高

中東地緣政治風險未降，基本面供應減少的擔憂持續，加上川普政府提及4月2日生效的對等關稅將具彈性。期貨法人表示，先前對於關稅影響經濟成長與原油需求的擔憂淡化，市場風險偏好回升之下，輕原油價格將持續震盪走高。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美軍襲擊葉門胡塞武裝陣地，中東地區緊張局勢導致該區產油供應中斷的風險升高。

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）宣布現行每日220萬桶自願減產措施，將依照先前規畫自4月起逐步退場。美國除制裁中國自伊朗進口原油外，更威脅對購買委內瑞拉原油的國家徵收25%關稅。

市場持續關注川普一連串提高關稅措施影響，聯準會官員擔憂關稅將增加企業與消費者負擔並下調今年美國經濟成長預期。美俄達成協議暫停對能源目標的攻擊，俄羅斯原油所受之制裁可望解除。

美國3月Markit製造業PMI初值49.8，跌至榮枯分界線之下，遜於市場預期，經濟評議會公布的調查顯示消費者3月信心指數降至92.9。

美國能源資訊署報告預計，中國與印度今年液體燃料消費將分別較去年增長每日20萬與30萬桶，21日當周資料顯示美原油庫存較上周減少330萬桶，高於市場預期的減少96萬桶。（國泰期貨提供）

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