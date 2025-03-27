期貨商論壇／廣達期 長線看俏
廣達（2382）受惠人工智慧（AI）伺服器市場需求強勁，業績表現優異。法人指出，2024年AI伺服器業務在廣達營收占比已提升至50%，預計2025年將進一步上看70%，具備穩健的成長潛力，適合投資人長期關注與布局。
兆豐期貨表示，廣達受惠AI伺服器需求爆發，2025年營收與獲利成長動能強勁。
雖然筆電業務短期內成長趨勢較為平穩，但AI伺服器的強勁需求可望持續推動整體業績成長。
此外，全球產能布局完整，並積極投資量子運算技術，確保未來競爭優勢。
AI伺服器業務上，廣達為全球主要AI伺服器代工廠，擁有輝達 （NVIDIA）最新AI晶片GB200伺服器的高市占率，並為Meta、Google、微軟、亞馬遜等雲端服務供應商（CSP）供貨，未來有機會進一步提升市占率。
筆電業務概況方面，筆電業務短期內受惠普提前拉貨影響，但全年仍預期有個位數成長；全球產能布局中，廣達管理層指出，今年資本支出為150至160億元，主要用於擴充各國廠區產能。
廣達早在2018年因應中美貿易戰進行產能轉移，目前全球布局已趨完整，可因應不同市場需求與地緣政治風險，確保供應鏈穩定。（兆豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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