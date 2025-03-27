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期交所主 期貨模擬交易賽來了

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。聯合報系資料照
期交所。聯合報系資料照

期交所今年持續與財經媒體合作舉辦「大專院校模擬交易競賽」活動，並採初複賽兩階段賽制，於3月31日至5月5日受理報名，5月12日至7月16日展開初賽，8月11日至10月15日進行複賽，邀請大專院校師生踴躍報名參賽。

期交所自2021年起舉辦大專院校模擬交易競賽，為協助大專院校學生深化期貨知識及培養風險控管意識，去年吸引近千名學生組隊報名參賽，反應熱烈，深獲好評。

此活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊，每所學校參賽上限為25隊。

初複賽每隊虛擬起始資金皆為200萬元，競賽商品除期交所最熱門的四項商品，台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨外，本次新增微型臺指期貨、台灣中型100期貨、黃金期貨、台幣黃金期貨及其他指定商品，計九項商品，鼓勵學生接觸多元商品，滿足交易策略彈性需求。

在競賽獎項方面，初賽結束正報酬隊伍可取得進入複賽的資格，初複賽皆須交易六項以上競賽商品，交易天數需要達到各競賽期間交易日二分之一以上，且須繳交心得報告。

為鼓勵採取穩健之交易策略及強調風險控管意識，最終成績將先從「夏普比率」取前30名，再依初複賽「總獲利金額」排序取前20名，團隊獎金8,000~80,000元，指導老師獎金3,000~30,000元。

另為鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，設有「好學獎」，於競賽活動結束後，自符合資格之參賽隊伍隊員學生中隨機抽出50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元，以鼓勵踴躍參與。

本競賽活動辦法業發函各大專院校並將活動網站（https://pse.is/taifex2025）上線，亦可由期交所官網連結。歡迎大專院校師生踴躍報名參賽，應用課堂所學於實務，提升期貨交易專業能力。

大專 期交所 期貨交易

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