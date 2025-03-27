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全民權證／中鴻 鎖定逾120天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

中鴻（2014）2025年由於內銷價格回穩、供應調整與國際變數改善，營運展望樂觀，法人維持「逢低買進」評等，可伺機布局相關權證

法人預估，中鴻2025年第2季將轉虧為盈，全年鋼鐵內銷價格具支撐，反轉向上機率高。若俄烏戰爭停戰、中國實際鋼鐵減產，將有助鋼市結構改善。

受總體經濟與政策影響，市場仍具不確定性，中鴻將挑單出貨，全年營收預估290億元，由於庫存成本低、鋼管出貨占比提升及軋鋼價格穩定，毛利率預估提升8.1個百分點至5.7%，營運可期。

權證發行商建議，看好中鴻後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上的商品入手，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中鴻 權證

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