全民權證／亞力 兩檔動能強

亞力（1514）受惠主要客戶半導體廠的電力設備汰換與台電商機，今年預估訂單金額成長約一成，營收可望恢復雙位數年增。

法人分析，半導體廠商台灣地區依規劃出貨，海外部分仍依客戶進程，除了提供低壓模塑型變壓器，中高壓產品也通過評鑑，會從舊廠換新少量出貨，再逐步擴增。至於台電部分，包括南北電纜汰換成超耐熱鋼心鋁線，將帶動配件更換，約需逾百萬個導體間格器，將為亞力帶來營收貢獻；另外在乾式模塑型變壓器、油式與非晶質變壓器產品，也可望受惠台電變壓器更換商機。

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