全民權證／東陽 選價內外10%

東陽（1319）今年前二月累計營收47.4億元，年增21.7%，法人表示，東陽規模效益已顯現，營運表現有望續創新高。

法人表示，東陽目前旺季單日出貨櫃數已提升至80~84櫃，年底有望再增加至90櫃。近期美國計畫課徵25%的汽車進口關稅，將使北美原廠件價格走升，而AM件售價波動幅度貼近原廠件，有利於售價提升。

東陽於2024年陸續購入新廠房，資本支出計畫約42億元，其中土地10億元、廠房設備11億元、模具21億元，2024年目前已新增七台射出機及一條板金產線。2025年預估資本支出約41億元，其中廠房建設12.5億元、機器設備5.5億元、模具23億元。

權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證介入。（國泰證券提供）

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