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華碩、技嘉 權證押逾二個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

AI應用從伺服器轉往邊緣運算發展，持續帶動AI PC滲透率，推升PC品牌業者華碩（2357）、技嘉（2376）出貨，法人看好中國AI新創DeepSeek帶來的低成本AI創新，讓AI推論在PC的應用更廣泛，進一步帶動華碩、技嘉營收及獲利成長。

技嘉日前舉行新款AI電競筆電發表會，預期銷售目標優於去年，法人並看好今年新款搭載AI功能的高階主板需求強勁，已占高階主板出貨量的四到五成以上。

技嘉新AI筆電除採用輝達（NVIDIA）GeForce RTX 50系列顯示晶片，並搭載技嘉自行研發 GiMATE AI助理，透過操作介面，整合大語言模型，透過一鍵語音操作，最佳化效能、散熱、音效與隱私防護，可望帶動市場買氣。

華碩日前也推出超輕薄的AI戶外創作筆電，華碩預估今年將推出多款高效能AI筆電，其中搭載高通處理器的ASUS Copilot+ PC擁有長效續航電力，除了具高速運算效能，並具Windows AI功能，透過AI智能輔助提升工作效率。

雖然首季為PC傳統淡季，不過受惠輝達新款顯示卡推出，法人預期，將帶動電競相關業務成長，低成本AI模型百花齊放，有助華碩包括AI PC、板卡等產品線營運。

權證發行商表示，投資人若看好華碩與技嘉後續表現，可以挑選價內外15%以內，60天期以上的權證介入，以小金搏大利。

AI 華碩 電競筆電

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