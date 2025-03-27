威剛、南亞科 權證四檔聚光

台股昨（27）日重挫，DRAM族群表現相對較為撐盤，其中威剛（3260）、南亞科（2408）股價亮眼，發行券商建議，對於DRAM族群偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

根據TrendForce最新調查，NAND Flash原廠自2024年第4季陸續減產，效應已逐步顯現。此外，消費性電子品牌商因應美國可能提高關稅而提前生產，帶動需求，加上PC、智慧手機和資料中心等應用領域已開始重建庫存，預計2025年第2季NAND Flash價格將止跌回穩，wafer和client SSD價格則是季增。

分析師指出，根據過往經驗，記憶體產業自谷底翻揚多為原廠減產所帶動，自去年第4季起，NAND FLASH廠商積極減產以維持供給秩序，其中，韓、日、美大廠分別下修投片，預期今年位元出貨量僅年增13%。

威剛方面，法人表示，展望後市，DRAM現貨價已於2月開始止跌，並小幅回升，以首季出貨量來看，需求優於去年同期，目前應用端以PC為主，但公司也往伺服器與工控領域去擴展，目前終端各領域需求都很強勁。

而庫存部分，法人預期，以目前局勢來看，雖上半年市場優於公司預期，但仍需觀察下半年市場需求來判斷是否進一步進行庫存採購。

南亞科方面，展望2025年，市場預估在區域經濟刺激方案帶動下，今年上半年DRAM市場有機會觸底，預估全年位元出貨量將年增逾20%，全年資本支出200億元中，後續營運關注重點在三星HBM3E的認證進度，因將影響一般型DDR5供給，同時留意DDR5能否拓展PC產品外新應用。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、有效天期逾90天的商品介入。