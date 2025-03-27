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4月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北27日電

台北股市今天下跌308.53點，收21951.76點。4月電子期收1183.8點，下跌24.15點，正價差2.01點；4月金融期收2155.6點，下跌3.4點，正價差0.42點。

4月電子期以1183.8點作收，下跌24.15點，成交530口。5月電子期以1182.5點作收，下跌25.35點，成交2口。

電子現貨以1181.79點作收，下跌22.76點；4月電子期貨與現貨相較，正價差2.01點。

4月金融期以2155.6點作收，下跌3.4點，成交400口。5月金融期以2155點作收，下跌6.4點，成交1口。

金融現貨以2155.18點作收，上漲0.71點；4月金融期貨與現貨相較，正價差0.42點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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