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全民權證／川湖 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者周克威整理

川湖（2059）預估第1季營收為35.24億元，季增13.8%、年增81.9%，每股純益（EPS）上看19.7元。

市場法人指出，川湖在Blackwell AI伺服器的導軌供貨份額高達近九成，預估伺服器滑軌稼動率將從上季的85~90%提升至今年下半年的100%，即營收貢獻將由每月約11.7億元逐步提升至14億元，推升伺服器導軌全年營收貢獻將年增逾六成至128~130億元，整體營收為152.8億元，年增50.9%，EPS為84.9元。

雖多家業者紛紛投入導軌市場，但川湖將維持市場龍頭的地位不變，並推估川湖在GB300伺服器導軌的市占率仍能維持近九成水準。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期120天期以上的商品介入。（統一證券提供）

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伺服器 營收

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