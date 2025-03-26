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全民權證／全新 瞄準長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

全新（2455）營運谷底已過，受光電子業務需求強勁帶動，營收將呈現增長，毛利率改善，目前股價評價處歷史低檔，可伺機布局。

法人分析，整合元件製造廠大廠和陸系射頻設計廠庫存周轉天數平均已自去年庫存高點下降20~25%，顯示產業最壞時期已過。2025年微電子受惠兩大動能，一是Android手機旗艦系列有望搭載GaAs Wi-Fi 7，帶動Wi-Fi 7滲透率提升，二是主要微電子整合元件製造的美系終端客戶產品份額放大。預估第2季開始iPhone備貨潮將使微電子業務明顯好轉，中國手機也將呈現溫和復甦。

權證發行商表示，投資人如看好全新投資機會，可挑選價內外15%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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