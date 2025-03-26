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全民權證／華碩 買價內外5%
華碩（2357）傳出認列印度雲端服務提供商（CSP）延遲付款的53.5億元呆帳可望回收，加上營運展望正向，近日股價蓄勢站回所有均線。
法人指出，華碩第1季受電競GPU新品處於調整期及美國關稅政策影響，預估營收將季減一成以上，但隨Windows系統轉換、AI PC換機潮等趨勢，第2季營收可望季增二成。華碩樂觀認為Post Training、Test Time Training均將加大算力需求，有助未來AI伺服器產品成長，法人預估今年伺服器相關營收年增近三成。AI PC預期滲透率25%至30%，且開發模型成本降低，有利生成式AI應用加速落地於終端裝置。
權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與短多行情。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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