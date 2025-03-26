金像電、微星 權證押短天期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC開發者大會上表示，Blackwell全面投產且需求難以置信，下一代Blackwell Ultra預計下半年上市，金像電（2368）、微星（2377）等AI供應鏈將受惠，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期二個月以上的認購權證介入。

金像電去年第4季毛利率25.9%，每股純益（EPS）2.63元，因AI ASIC需求正向等因素，市場預期今年第1季營收112.5億，季增14%，毛利率29%，季增3個百分點，主要因800G良率改善、AI比重上升有助毛利率成長；稅後純益季增22%至15.7億元，EPS為3.1元。

金像電除原有的美系GPU企業、歐美大型CSP AI ASIC，去年打入美系大型CSP客戶AI ASIC UBB供應鏈，並已成為主要供應商之一，市場推測目前市占率約35~40%，且此UBB採用M8 CCL、層數達20多層，預期2025年此UBB營收比重約為10~15%。

隨AI持續增溫，將受惠於CSP客戶AI ASIC主板商機的助益，以及一般伺服器業務溫和成長，預期2025年全年營收480.4億元，年增23%，毛利率31.3%，年增2個百分點，稅後純益73.1億元、年增30%，EPS為14.4元。

微星2月營收166.2億元，月減0.2%、年增12.2%，略低於市場預期，主因為RTX50顯卡供應瓶頸所致，但3月明顯緩解，預期顯卡出貨量將月增二至三成、至40~50萬片，主板出貨量則維持月持平至90~100萬片，市場估第1季營收522.6億元，季增1.5%、年增9.7%，毛利率11.3%，呈季、年雙增，EPS為1.3元。