祥碩、中興電 權證四檔聚光

台股昨（26）日延續橫向整理格局，量縮收小黑，盤面淪為個股題材表現，祥碩（5269）、中興電（1513）兩檔相對強勢，後市仍有輪動機會，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，祥碩前二月營收16.0億元，年增37.4%，優於市場預期，主要受惠USB 4.0 Host IC、晶片組需求穩定，上修第1季獲利預估值，並看好大客戶超微（AMD）市占率提升、高階桌機持續採用USB 4.0 Host IC及併購Techpoint效應，將扮演今年成長動能。

另一方面，高毛利業務成長，將為祥碩長期營運帶來成果，其中，除超微及WoA需求利於今年U4營收占比擴增達10%至15%，及SSD價格趨於穩定、USB 4.0 Device IC滲透率提升，帶動相關業務回溫外，車用領域營收占比約七成的Techpoint，將於2026年明顯挹注營收。

截至3月，中興電的電力事業在手訂單達393億元，目前是今年底前再取得200億元，隨外籍移工導入，預料第4季台電設備拉貨速度將明顯攀高。

其餘業務部分，嘟嘟房去年營收33.8億元，預估今年成長至36億元，並規劃2027年上櫃；中國子公司受惠當地及日本主要部件需求，法人預估今年將成長約二成；發電機及空調業務拜國際大廠來台設置電子數據機房及AI研發中心增加，估可成長15%。

針對國際市場拓展進度，中興電將以日本為優先開發對象，美國則主要瞄準台積電海外建廠商機，看好未來三至五年GIS產品有機會隨台積電銷售至海外市場。