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期貨商論壇／生技期 區間震盪

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

本周聚焦美國個人消費支出（PCE ）物價指數、及關稅進展。基於美國關稅政策潛在衝擊，聯準會將今年核心PCE預測由2.5%上修至2.7%，並預期通膨要到2027年才回到2%目標。

然而，生技產業大多依賴長期資金，而非短期銀行貸款，因此對於利率變動的敏感度較低，再加上多數生技產品屬於高技術、高附加價值，消費者難以因關稅調整而降低需求，因此在市場波動時，資金往往流向生技、醫療等必需產業，可視為資金避風港。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，契約規模約為19萬元，而保證金為14,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨呈現底部打底的階段，位於短期均線糾結位置，雖未再破底，但也不見買盤拉抬，因此短線維持區間震盪機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易 生技產業

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