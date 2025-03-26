期貨商論壇／航運期 漲勢可期

美國總統川普是否會在4月2日如期實施對等關稅，且實施的強度和影響層面，對近日全球股市而言，為最重要的不確定因素。川普表示，將對汽車、藥品等進口商品徵收關稅，但同時埋下伏筆，將可能有「許多國家」獲得減免。

由川普的論點觀察，貿易順差國將有可能是關稅的首要目標。中國於2024年貿易順差額達2,954億美元位居榜首，其次歐盟，差額達2,356億美元，台灣則以半導體出口位居第五，順差額達739億美元，僅次於墨西哥、越南。

貿易順差來自出口強勁，因此除商品項目外，運輸成本也有可能是川普將瞄準的目標。美國計劃對中共建造的船舶徵高額分級費用，每次停靠美國港口的費用可能高達300萬美元。

如果政策明確執行，將重挫中國航運巨頭-中遠海運集團（COSCO）。根據外電報導，中遠海運集團作為全球第三大貨櫃運輸公司和第五大港口碼頭營運商，擁有約15%跨太平洋航線市場分額，而美國擬議停泊費，將使中遠海運的營運成本增15%。

市場不免擔憂是否會轉嫁成本到下游廠商，造成另一波通膨？以目前運價來看，美國線正在醞釀漲價，另外，航商認為，今年以來全球貨櫃輪租金價格居高不下，代表市場需求還很熱絡，有利於航運期貨未來走勢。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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