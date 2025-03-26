台指期 外資偏空操作

台股昨（26）日開高走低，終場下跌12點、收在22,260點；台指期上漲4點、至22,305點，正價差為44.71點。期貨商表示，由於目前台股再度形成三角收斂型態，短線在量縮格局不變下，依舊以保守格局看待。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加654口至4,802口，其中外資淨空單增加1,136口至33,016口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,223口至393口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，操作偏向空方；自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權為主要布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為6,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空方皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,300點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,100點，月賣權最大OI落在21,100點。全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.89，VIX指數則是下降0.37至18.91。

整體而言，雖然盤面結構漲多跌少，但昨日大盤仍然逢月線再度出現調節賣壓，顯示空方勢頭仍然較居上風，建議不宜過度重壓。

群益期貨表示，外資期現貨略為保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股再度形成三角收斂型態，短線在量縮格局不變下，依舊以保守格局看待。

元富期貨認為，台指期昨日再度呈現開高震盪格局，指數開高於年線之上，盤中上攻月線關卡，但持續受均線反壓影響，指數漲幅收斂，終場以黑K棒作收、日K連四黑。目前指數持續在年線附近震盪，雖有挑戰月線關卡的跡象，但在化解上檔壓力以前，短線維持震盪整理機率較高。