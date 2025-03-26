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富邦證輔導永鴻生技3月27日上市前業績發表會 畜牧業綠色養殖領導品牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的永鴻生技公司，3月27日舉辦上市前業績發表會。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導的永鴻生技公司，3月27日舉辦上市前業績發表會。(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的永鴻生技（6936）公司，將於27日舉辦上市前業績發表會。永鴻生技為永信藥品集團旗下一員，是全台第一大動物藥廠，致力開發畜牧業綠色養殖與動物精準用藥的產品解決方案，生產多種動物用藥、飼料添加劑與營養補充保健品。

永鴻生技2024年度營收為新台幣12.94億元，每股稅後盈餘為2.06元，較2023年營收及獲利分別成長7.17%及49.28%，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，永鴻生技擁有符合歐盟標準，具WHO GMP、FAMI- QS、ISO9001認證的動物用製藥工廠，透過嚴格的原物料控管，先進的軟硬體設備及完善的製程管理，生產安全及環保的動物保健產品，具備市場競爭優勢。

永鴻生技擁有近三百張國內動物產品許可證，具備中國大陸、東南亞、中南美等地外銷許可證，銷售通路綿密。展望未來，永鴻生技將持續提升創新研發量能，強化核心產品多元化發展，同時積極布局亞洲、歐洲等海外市場，鞏固在動物保健醫療業的領導地位。

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