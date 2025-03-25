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鴻海擁題材 押長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國總統川普重返白宮後，強調讓美國再次偉大，其中最主要推動美國製造。

因應客戶需求，鴻海（2317）集團也擴大美國布局，日前代子公司Ingrasys Technology公告，斥資1.42億美元，取得德州休士頓土地及廠房。

市場解讀，鴻海將擴大AI伺服器的產能，以因應與蘋果的合作。

鴻海集團目前已在美國德州、威州等地投資。鴻海股價昨（25）日上漲2元，收在165元。

法人看好，鴻海在AI伺服器的表現，除了GB200機櫃，也在GB300甚至Rubin世代持續為輝達的共同開發夥伴，推升AI伺服器營收將逐季向上。

考量GB200伺服器機櫃出貨時程，以及大型雲端服務供應商（CSP）的需求將轉向GB300，預估鴻海GB200加上GB300 AI 伺服器機櫃，仍能貢獻鴻海今年伺服器營收占比超過五成以上，全年貢獻總營收比重約25%。

鴻海上周在輝達（NVIDIA ）GTC 2025也發表一系列AI軟硬體成果，包括與輝達共同開發的次世代AI伺服器GB300 NVL72平台，這套超級晶片生態系統，基於NVIDIA Blackwell架構，並結合集團鴻佰子公司設計製造的液冷技術。

同時展示旗下各種機器人運用場域，包括半導體複合型機器人，以及首度亮相的AI護理機器人Nurabot。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海後續表現，可以挑選價內外15%以內，150天期以上的權證，透過靈活操作以小金搏大利。

AI 伺服器 鴻海

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