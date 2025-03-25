東元、保瑞 四檔強強滾

美國總統川普關稅政策執行在即，市場持續震盪，美國製造概念股再度成為市場焦點。其中，東元（1504）、保瑞（6472）將有望受惠，權證券商建議，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的相關認購權證介入。

美國天然氣生產商將在2025年提高產量，因為液化天然氣 （LNG）出口工廠的需求不斷增加，預計將推高已跌至數十年來低點的價格。其中2025年大部分需求將大幅成長，主因液化天然氣出口量增加14%。

展望2025年，法人表示，東元預估營收將成長至589億元，主因受惠於北美油氣事業成長，帶動大馬達提升，小馬達則積極切入東南亞市場，加上變壓器新產能開始提高在北美銷售，另外智慧家電將增加在大型空調市場。

法人指出，隨著北美與東南亞市場的開拓，以及綠能工程開始進入認列期，部分電力設備的缺料問題也將得到改善，預估機電事業群以及智慧能源都將有10%以上的成長性。

保瑞部分，法人認為，就美國對輸美藥品課徵關稅議題，保瑞因應措施上，CDMO部分，除公司在去年積極併購美國廠房，可供客戶多一個生產選擇外，報價上因採FOB報價，成本增加端預計也由客戶吸收，且保瑞有美國在地生產優勢，新增不少新客戶訂單。

另外在全球銷售業務部分，保瑞美國地區銷售品項有一半為美國生產，另部分品項考量在台生產更具成本競爭優勢，故公司陸續進行生產地轉移，能降低成本也提高台灣廠區產能利用率，法人表示，整體來看，關稅議題對保瑞兩大業務中長期影響較為正面。