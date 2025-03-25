台塑、大成鋼 認購靚

今日主題 美國總統川普對等關稅政策預計在4月2日上路，台灣又被市場傳言列在「骯髒15國」之中。在關稅大戰背景下，台股指數面臨年線保衛戰，美國製造概念股再度成為市場焦點，相關權證可留意布局時機。

台股在美國總統川普的對等關稅政策將在4月2日上路影響下，集中市場加權指數面臨年線保衛戰，美國製造概念股包括台塑（1301）、大成鋼（2027）等成為市場焦點，投資人可挑選相關認購權證參與行情。

法人分析，本次對等關稅清單不論是否涵蓋台灣，全球布局的台商均難以迴避。至於4月2日的對等關稅清單是否涵蓋台灣？由於台商的產能遍及中國大陸、東南亞和墨西哥，只要這些國家名列清單範圍，台商便無可避免地受到影響。

根據台股上市櫃供應鏈調查，目前主要產能仍集中在中國大陸，占比達56%；其次分別在台灣、東南亞、墨西哥和美國，占比分別為26%、15%、2%和1%。關稅清單對台廠的重點在於，留意IT產品能否享有豁免。

台塑方面，法人分析，烏俄戰爭期間，俄羅斯原油以20~30%折扣價銷售，使中國大陸石化業者具備低成本競爭優勢，台塑因此陷入虧損，而大陸業者仍維持獲利。

若和談達成，隨著大陸廠商失去低價原油優勢，台塑有望迎來營運改善，預計相關效益將於2025年下半年逐步顯現。

另外，烏俄戰後重建預計將大幅提升烏克蘭的PVC需求，預估年均複合成長率可達10~12%。烏克蘭PVC年需求預計2025年將提升至50萬~55萬噸，並逐步增長至2030年60萬~70萬噸，有助於改善全球PVC供需結構。

大成鋼受惠於鋼鋁關稅正式實施、降息帶動庫存回補以及傳統旺季需求增溫，今年第2季出貨動能強勁，產品報價上漲，預計營收季增8.2%至286.4億元。

另外，川普全面課徵鋼鋁關稅也推動鋁捲板價格上漲，預期2025年鋁捲板報價上漲19%，需求成長20%、不鏽鋼成長15%，後市可期。

權證發行商建議，看好台塑、大成鋼等後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上皫的認購權證介入。