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全民權證／美食 挑價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

美食-KY（2723）受惠美國市場穩健增長，成為營收與獲利關鍵來源，而大陸市場雖仍處於虧損，但最壞時刻已過，後續有望復甦。法人給予「買進」評等，相關權證可伺機布局。

法人分析，美食隨著展店規模擴大，營運槓桿效益將進一步提升，可望抵銷工資與原物料上揚的成本壓力。展望後市，2025年美國市場展店速度可望加快，預計在九個州拓展新據點，並於2026年達到百店規模。同店銷售成長維持低個位數增長，持續為主要成長動能。法人建議，靜待中國大陸市場回溫，美國市場維持穩健擴張，支撐整體獲利表現。

權證發行商建議，看好美食-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上的商品入手。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 美國

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