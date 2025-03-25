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全民權證／聯發科 選逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

聯發科（2454）受惠Google、字節跳動大單，在人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）訂單能見度愈來愈高，且受惠AI個人電腦（PC）題材及AI智慧機換機潮。

摩根士丹利（大摩）將聯發科目標價由1,688元上調至1,888元，躍為大中華半導體族群首選個股，維持「優於大盤」評級。

大摩供應鏈調查顯示，字節跳動將一個AI ASIC專案交給入列IC設計白名單的聯發科。大摩估計，AI ASIC在2026-2027年將貢獻聯發科10%及15%的營收。隨DeepSeek推出，法人對聯發科終端及邊緣裝置相關IC需求展望更為樂觀，ASIC也可望於2026年第1季出貨，對營收貢獻將超過10億美元。

看好聯發科後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 大摩 聯發科

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