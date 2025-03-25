快訊

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

一句武統 風聲鶴唳 國人開啟「自我言論審查」

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／亞德客 二檔發光

經濟日報／ 記者何佩儒整理

亞德客-KY（1590）受惠汽車行業、電池行業、機床設備、通用機械等出貨轉佳，前兩月累計營收創下歷史新高，股價在連跌三日後，昨（25）日上漲15元，收在928元。

法人分析，氣動元件是工業自動化設備的重要組成部分，廣泛應用於自動化生產線，用來提升生產效率和精度。隨中國製造業邁向「工業4.0」和「智慧製造」，有助亞德客-KY出貨。除了自動化生產線及汽車事業，在新興的應用上，包括機器人及醫療設備領域，此外，也可用在呼吸機和檢測儀器，成為亞德客-KY新的成長動能。

權證發行商表示，看好亞德客-KY股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的認購權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證

延伸閱讀

布局伺服器高速傳輸 宏致電子建研發總部貢獻3億產值

凱基證券守護弱勢學童營養 推出「營養100」午餐補助金

上銀、胡連 瞄準偏價外

微星拓展AI伺服器 桃園龜山新廠動土

相關新聞

台塑、大成鋼 認購靚

美國總統川普對等關稅政策預計在4月2日上路，台灣又被市場傳言列在「骯髒15國」之中。在關稅大戰背景下，台股指數面臨年線保衛戰，美國製造概念股再度成為市場焦點，相關權證可留意布局時機。

東元、保瑞 四檔強強滾

美國總統川普關稅政策執行在即，市場持續震盪，美國製造概念股再度成為市場焦點。其中，東元（1504）、保瑞（6472）將有...

全民權證／美食 挑價內外15%

美食-KY（2723）受惠美國市場穩健增長，成為營收與獲利關鍵來源，而大陸市場雖仍處於虧損，但最壞時刻已過，後續有望復甦...

鴻海擁題材 押長天期

美國總統川普重返白宮後，強調讓美國再次偉大，其中最主要推動美國製造。

全民權證／亞德客 二檔發光

亞德客-KY（1590）受惠汽車行業、電池行業、機床設備、通用機械等出貨轉佳，前兩月累計營收創下歷史新高，股價在連跌三日...

全民權證／聯發科 選逾90天

聯發科（2454）受惠Google、字節跳動大單，在人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）訂單能見度愈來愈高，且受惠A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。