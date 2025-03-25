全民權證／亞德客 二檔發光

亞德客-KY（1590）受惠汽車行業、電池行業、機床設備、通用機械等出貨轉佳，前兩月累計營收創下歷史新高，股價在連跌三日後，昨（25）日上漲15元，收在928元。

法人分析，氣動元件是工業自動化設備的重要組成部分，廣泛應用於自動化生產線，用來提升生產效率和精度。隨中國製造業邁向「工業4.0」和「智慧製造」，有助亞德客-KY出貨。除了自動化生產線及汽車事業，在新興的應用上，包括機器人及醫療設備領域，此外，也可用在呼吸機和檢測儀器，成為亞德客-KY新的成長動能。

權證發行商表示，看好亞德客-KY股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的認購權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

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