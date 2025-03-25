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期貨商論壇／東陽期 正向看待

經濟日報／ 記者周克威整理
東陽董事長吳永茂。聯合報系資料照
東陽董事長吳永茂。聯合報系資料照

東陽（1319）為全球第一大AM製造商，塑膠件全球市占率達70%、鈑金件則達37%，也積極拓展OEM市場；東陽2月營收年增56%，創下歷史新高，主要受惠於旺季效應延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增。公司正在加快擴產，以滿足AM及OEM訂單需求。

展望2025年，隨著北美二手車齡緩增，及北美保險公司擴大採用AM件賠付，將有助於AM滲透率逐年提升。為滿足強勁的AM需求，東陽短期內透過產線優化及新增大型機台，預計有望提升10%產能；長期則計畫分別在安南科工、七股工業區及租賃新市產業園區陸續擴廠，並同時持續優化本廠產線及擴充產能。OEM業務方面，近年積極切入電動車零部件市場，預計該業務占比有望從去年的25%升至30%。

技術面來看，東陽期貨於3月上旬有效突破自去年9月中旬來，長達將近四個月的箱型區間上緣後，指數沿5日線向上，並於21日以帶下影線紅K棒作收，締造歷史新高價位。當前所有均線呈多頭排列，但短期需留意指數進行高檔震盪風險。

東陽擴產效益顯現、美國車險大廠State Farm擴大採用AM建等長線需求加持，AM長年趨勢向上，且日前公布每股配發5.3元現金股利，在配息穩定下，長期對於東陽期貨後市展望仍持以正向樂觀看待。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考。）

OEM 期貨交易 東陽

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