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期貨商論壇／生技期 題材撐腰

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

近日傳出美國嬌生集團擬於未來四年投入550億美元用以研發製造，將擴建三座新廠；美國羅氏日前宣布以超過10億美元與OxfordBioTherapeutics攜手開發抗體藥物複合體（ADC），為羅氏今年第三個ADC藥物交易案。

國際大廠動作顯示川普上任後，積極以關稅屏障吸引外資投資美國，同時也刺激美國企業擴大投資。而美國藥廠則傳出將投資25億美元於北京設立研發中心，為中國第二座研發基地。

據金融數據和軟體公司FactSety資料顯示，對生技醫療權王藥華藥（6446）目標價預估中位數由784元下修至725元，降幅7.5%，高低區間落在630~888元間；特殊學名藥廠東洋周四除息，每股將配發4.2元，換算現金殖利率5.2~5.3%，該公司基本面表現不錯，首季獲利有望正成長，且今年來自利基疫苗與麻醉止痛類的藥物有望增長。

訊聯獲《特管辦法》核可計畫已達63項，再生醫學類脂肪幹細胞獲准件數最多，接受癌症免疫細胞治療CIK委託製備，除實體癌第四期外，實體癌第1~3期／經標準治療無效的細胞治療計畫也獲核可製備，並積極經營AI結合外泌體，開創跨18業態應用。

由於川普頻頻出招，系統性風險提升之際，投資人不妨留意基本面佳，且有題材的生技醫療標的，或透過生技期貨操作。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考。）

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