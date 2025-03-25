台指期 外資減碼空單

台股昨（25）日受美股大漲激勵，跳空開高超過百點，終場指數上漲166點、漲幅0.75%、收在22,273點；台指期上漲147點、收22,298點，正價差為24.81點。期貨商表示，由於目前台指期持續在年線附近震盪，上方層層壓力需要時間消化，因此短線維持震盪整理機率較高。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,780口至4,148口，其中外資淨空單減少4,181口至31,880口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加4,722口至1,616口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，操作面轉偏多方；自營商選擇權淨部位，目前以買買權作主要布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權OI增量不增反減，目前選擇權多空方皆無明顯表態。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高震盪格局，指數盤中一度大漲接近300點，不過年線附近壓力沉重，賣壓再度出籠，指數漲幅收斂，終場以十字黑K棒作收、日K連三黑；目前指數持續在年線附近震盪，尚未脫離橫盤架構，上方層層壓力需要時間消化，因此短線維持震盪整理機率較高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,300點，月賣權最大OI落在19,700點。

全月未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.88，VIX指數下降1.08至19.28。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面保守格局；技術面上，昨日電子權值股領漲，但量能不足，短線仍以保守格局看待。