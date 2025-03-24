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證交所反詐騙 設置專區揭15種類型手法

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為提升投資人對詐騙的防範意識與警覺性，臺灣證券交易所先前建置的「反詐騙聯防行動專區」，規畫15種類型詐騙手法，讓證券商可依個案勾選相關類型，系統將自動新增對應的提醒與警語，降低受害機率。

隨科技發展，詐騙手法日益精密，不僅傳統的電話詐騙猖獗，還衍生出數位詐騙，甚至運用AI技術與Deepfake變臉等新型手法，民眾稍有不慎便可能落入陷阱。

根據內政部警政署165打詐儀表板數據，近來每月詐騙件數及金額雖呈逐步下降趨勢，但詐騙案件仍時有所聞，顯示識詐教育的推廣需持續深化，透過廣泛宣導與實務案例分享，提升全民防詐意識與應對能力，進一步降低受害風險。

證交所大力推廣「5D反詐行動」，並於公開資訊觀測站設立「反詐騙聯防行動專區」，讓投資人能夠更清楚辨識詐騙集團的常用手法及媒介，快速區分詐騙類型，由於現今詐騙手法層出不窮，單憑「常識」已難以全面防範，因此投資人必須與時俱進，不斷提升識詐能力，才能有效避開投資陷阱。

「反詐騙聯防行動專區」目前規畫15種類型的詐騙類型，包括高齡詐騙、推介或診股詐騙、徵才詐騙、IPO申購詐騙、競價拍賣詐騙、港仙股詐騙、恐嚇威脅詐騙、捏造或虛構之交易模式詐騙、地下期貨詐騙、虛擬資產或加密貨幣詐騙、交友詐騙、人頭帳戶詐騙、非法代操詐騙、未上市櫃股票詐騙以及其他。

證交所表示，希望透過此專區的資訊分享，讓投資人掌握最新的詐騙手法，例如飆股推薦、申購股票、抽獎中籤等。

另一方面，證交所也鼓勵證券商一齊出力，積極在專區內分享所接獲的詐騙案例，並落實客戶關懷，共同努力減少投資詐騙案件數量。

詐騙集團 證交所

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