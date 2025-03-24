全民權證／和大 兩檔強強滾
和大（1536）因成功打入特斯拉人形機器人Optimus供應鏈，成為行星減速機的供應商，和大昨（24）日股價逆勢上漲1.39%，收在72.8元。
根據外電報導，特斯拉今年目標生產5,000台Optimus，若一切順利，2026年產量將增加至5萬至10萬台。法人指出，和大將負責生產Optimus人形機器人的關節核心零組件行星減速機，預計最快於年底出貨。
法人表示，受到美中貿易戰影響，Optimus的零組件必須尋找中國以外的供應商，和大原是特斯拉電動車供應鏈，現加入人形機器人零組件供應行列，可深化與特斯拉關係。
權證商建議，可挑選價內外15%以內，有效天期90天以上的權證入手。（元大證券提供）
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