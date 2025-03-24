全民權證／中磊 選逾六個月
中磊（5388）2024年營收567.9億元，年減9.3%，毛利率17.7%，為近六年最佳；歸屬母公司稅後純益22.7億元，年減4.8%，EPS 7.74元，為歷史次高，每股擬配息4.6元。
展望2025年，疫情時的超額備料歷經一年多的消化之後，北美電信商客戶庫存已降至低水位，北美寬頻網通晶片大廠已見到衰退放緩的狀況，隨著新應用陸續發生，諸如：10G PON、DOCSIS4.0及WiFi-7，更高速的傳輸新技術將驅動網通設備更新，中磊為歐美Tier-1電信商直接供貨夥伴，新技術CPE將陸續在今年出貨將帶動營運重回成長。
權證商建議，可挑選價內外15%以內、有效天期180天以上的認購權證介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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