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全民權證／漢翔 挑價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

漢翔（2634）受惠台灣國防預算提升，加上國機、艦艇國造等國防自主政策目標延續，法人對中長期展望維持正向，近期啟動波段漲勢，股價收復所有均線及50元整數關卡。

法人指出，賴清德總統重申台灣國防預算要達到GDP的3%以上；而美國軍工產業可望將武器裝備、彈藥生產及維修業務，外包給可信賴的國家，預料漢翔有機會獲得無人機及戰機維修相關商機。漢翔今年主要成長動能來自去年遞延的七架高教機，及預計今年交付的25架高教機，民用營收小幅下修，法人預估全年營收年增逾一成。

權證商建議，可買進價內外10%以內、有效天期三個月以上認購權證參與行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 漢翔 高教

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