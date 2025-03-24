全民權證／漢翔 挑價內外10%
漢翔（2634）受惠台灣國防預算提升，加上國機、艦艇國造等國防自主政策目標延續，法人對中長期展望維持正向，近期啟動波段漲勢，股價收復所有均線及50元整數關卡。
法人指出，賴清德總統重申台灣國防預算要達到GDP的3%以上；而美國軍工產業可望將武器裝備、彈藥生產及維修業務，外包給可信賴的國家，預料漢翔有機會獲得無人機及戰機維修相關商機。漢翔今年主要成長動能來自去年遞延的七架高教機，及預計今年交付的25架高教機，民用營收小幅下修，法人預估全年營收年增逾一成。
權證商建議，可買進價內外10%以內、有效天期三個月以上認購權證參與行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言