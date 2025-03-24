鴻海、台達電 四檔聚光

輝達（NVIDIA）GTC大會甫落幕，今年多家供應鏈前往參與，包括鴻海（2317）、台達電（2308）都展出輝達次世代GB300 NVL72平台相關解決方案。法人認為，AI為長線趨勢，鴻海與台達電基本面穩健，可以趁回檔時逢低布局。

鴻海稍早在NVIDIA GTC 2025發表一系列AI軟硬體成果，內容涵蓋輝達共同開發的次世代GB300 NVL72平台、人形機器人以及數位孿生技術實例，並分享涵蓋人工智慧、複合型與護理機器人以及運用輝達Omniverse和Mega Omniverse所打造的先進實體AI與虛擬解決方案在自動駕駛、智慧製造與數位醫療領域的應用。

法人分析，AI將成為鴻海今年的主要發展方向，因為AI應用的快速發展正推動市場對AI伺服器的需求。除了目前正在生產和出貨的GB200伺服器，預計下半年推出GB300伺服器，都將成為鴻海營運新的成長動能。

台達電今年在GTC也展出應用AI技術的智能製造解決方案，透過結合輝達旗下Omniverse與Isaac Sim平台，整合虛實產線，其中協作型機器人等設備已在台達電的工廠內使用，透過將產品配方參數上傳至產線管理系統，製造業者能快速在不同產品製造流程間進行切換，同時動態優化處理路徑和速度等製程參數。

法人表示，台達電擁有從電網到晶片的AI電源、散熱、被動元件等完整解決方案，包括全新機架式高功率電容模組，提供AI和雲端運算伺服器所需的穩定供電環境。