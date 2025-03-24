上銀、胡連 瞄準偏價外
上銀（2049）、胡連（6279）後續業績展望佳，獲得法人關注；權證發行商表示，盤勢回穩時，可挑偏價外相關認購權證操作。
上銀半導體產品持續隨客戶擴產時程供貨，以及下半年即將發表物流機器人新品，預期將導入北美物流客戶驅動下，預估年增率可衝高達雙位數；毛利率考量上半年出貨力道低於預期，急單預期以標準品為主；歐洲地區則因需求仍低迷 ，下調毛利率。
受惠機器人長線趨勢，預期上銀將搶攻歐美非特斯拉陣營機器人廠商訂單；2026年將受惠於三項成長動能。首先是機器人，上銀擁有人形機器人關鍵零組件量產能力，有望於明年提出機器人機電整合解決方案，搶攻人形機器人商機 。其次是半導體先進製程及先進封裝趨勢，具備相關設備搶食商機。第三是工具機產業在歐美通膨降溫及中國大陸內需刺激政策落地後，將有望年迎來顯著成長。
胡連在中國大陸將持續掠奪市占，受惠國產化趨勢擴大、新品推出等優勢，胡連大陸營收預估年增率可達雙位數 。此外，汽車智能化趨勢明確，胡連產品為高毛利的高頻高壓產品，未來或有機會接到相關訂單。
非大陸地區預計各區將有15~80%不等的年增率，以歐洲為成長最高區域，包括比雅久對EV貨卡的PDU及高壓線束需求增加、Stellantis域控制器及透過LEAR接到低壓一般連接器產品。權證發行商建議，看好相關個股後市表現的投資人，可布局價外20%以內、有效天期四個月以上的商品，擴大獲利空間。
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