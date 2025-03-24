期貨商論壇／永續期 審慎操作

台股持續受美國關稅消息影響，成交量下滑。期貨法人表示，隨美國科技股四巫日結算後開始新的局面，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低，近期建議審慎操作。

統一期貨表示，美股暴跌，美國聯準會主席鮑爾和美國總統川普先後發話。鮑爾在記者會承認通膨回落未及預期，經濟增速在放緩，川普新政導致政策性風險，並提出應該穿過短期因素的迷霧而不作政策舉動。換句話說，實際通膨數據仍然至為關鍵。

「臺灣永續期貨」主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考。）