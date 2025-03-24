期交所打詐 祭百萬獎金

金融詐騙，全民正視。為響應行政院「打詐綱領2.0」，期交所舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」，總獎金高達100萬元，期望藉此鼓勵期貨商落實反詐治理，以具體行動達到提高交易人識詐防詐目的。

期交所昨（24）日舉辦「期貨商反詐治理評鑑說明會」，由期交所董事長吳自心主持，證期局期貨管理組組長王秀玲蒞臨指導，期貨公會理事長陳佩君亦出席致詞，各家專營期貨經紀商打詐專責主管全數出席，展現期貨業共同攜手打詐的決心。

王秀玲表示，期貨市場為我國金融市場一環，在識詐防詐工作上，應扮演一定角色，期交所舉辦的期貨商反詐治理評鑑活動，不僅是基於配合行政院打詐綱領2.0所舉辦，更是期貨商公司治理的一環，每位客戶都是期貨商的利害關係人，期貨商在追求永續經營的同時，應重視環境、社會與公司治理（ESG）。

吳自心致詞時表示，本次活動是期交所為響應行政院打詐綱領，同時推動期貨商落實公司治理、保障利害關係人權益，期望業者在追求永續經營與獲利的同時，也重視企業社會責任的承擔。本次反詐治理評鑑活動是鼓勵期貨業者各自訂定公司的反詐治理計畫，將反詐治理納入公司管理方針與營運活動，保護客戶財產安全，為全民打詐貢獻心力。

陳佩君致詞時表示，投資詐騙是業界高度關注的議題，在詐騙形態中最常見金額也最高。期交所為鼓勵業者落實精進，此次舉辦反詐治理評鑑活動，期待藉由推動反詐治理，共同提升期貨業防詐、反詐及阻詐之效能。

本次反詐治理評鑑活動參與對象為專營期貨經紀商，活動期間自2025年4月1日起至9月30日止，期貨商需提交反詐治理計畫始參與本活動，並須於活動期間內落實包含「建立識詐防詐基礎建設」、「詐騙案件蒐報檢舉」及「協力宣導」三大類評鑑項目，希望期貨商能建立專業化及組織化之防詐單位，常態化持續性打詐。