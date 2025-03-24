期交所「期心期力 期貨商反詐治理評鑑」活動正式開跑

金融詐騙已成全民正視的社會問題。為響應行政院「打詐綱領2.0」，臺灣期貨交易所舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」，總獎金高達100萬元，期交所期望藉此鼓勵期貨商落實反詐治理，以具體行動達到提高交易人識詐防詐目的。

期交所特別於3月24日舉辦期貨商反詐治理評鑑說明會，期交所董事長吳自心主持，證期局期貨管理組組長王秀玲蒞臨指導，期貨公會理事長陳佩君亦出席致詞，各家專營期貨經紀商打詐專責主管全數出席，展現期貨業共同攜手打詐的決心。

王秀玲表示，期貨市場為我國金融市場一環，在識詐防詐工作上應扮演一定角色，期交所舉辦的期貨商反詐治理評鑑活動，不僅是基於配合行政院打詐綱領2.0所舉辦，更是期貨商公司治理的一環，每位客戶都是期貨商的利害關係人，期貨商在追求永續經營的同時，應重視環境、社會與公司治理（ESG）。因此，期望期貨商將打詐納入公司管理方針與營運活動，強化內部反詐治理，落實對客戶識詐防詐的宣導及關懷。

吳自心致詞時表示，這次活動是期交所為響應行政院打詐綱領，同時推動期貨商落實公司治理、保障利害關係人權益，期望業者在追求永續經營與獲利的同時，也重視企業社會責任的承擔。這次反詐治理評鑑活動是鼓勵期貨業者各自訂定公司的反詐治理計畫，將反詐治理納入公司管理方針與營運活動。期待各期貨商能踴躍參加這次的反詐治理評鑑活動，積極落實識詐防詐工作，保護客戶財產安全，為全民打詐貢獻心力。

陳佩君致詞表示，投資詐騙是高度關注的議題，在詐騙形態中最常見金額也最高。去(2024)年期貨公會與刑事局簽署反詐騙MOU，透過公私協力提升防詐的效能。期交所為鼓勵業者落實精進，此次舉辦反詐治理評鑑活動，期待藉由推動反詐治理，共同提升期貨業防詐、反詐及阻詐之效能。

這次反詐治理評鑑活動參與對象為專營期貨經紀商，活動期間自2025年4月1日起至9月30日止，期貨商需提交反詐治理計畫始參與本活動，並須於活動期間內落實包含「建立識詐防詐基礎建設」、「詐騙案件蒐報檢舉」及「協力宣導」三大類評鑑項目，希望期貨商能建立專業化及組織化的防詐單位，常態化持續性打詐，鼓勵期貨商積極於各社群平台、網路或其他管道蒐報，蒐集到期貨詐騙案件則辦理檢舉及通報，並將相關成功阻詐經驗分享於期交所「期貨商公開資訊觀測站」，提高防詐認知；此外，鼓勵期貨商對交易人辦理識詐防詐宣導活動並妥善關懷客戶，以達打詐目的。另為保護客戶財產安全，降低財產損失，評鑑指標中特別設立「阻詐實績」加分項目。

期交所希望透過這次活動結合期貨業者力量，共同提升期貨市場防詐效能，增強期貨交易人反詐、防詐意識，確保民眾權益不受侵害，達到期貨市場打擊詐騙的具體成效。