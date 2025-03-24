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4月台股期指跌21點

中央社／ 台北24日電

台北股市今天終場跌102.46點，收22106.64點。4月台指期以22160點作收，下跌21點，與現貨相較，正價差53.36點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨22181點、5月期貨22204點。

台股今天終場跌102.46點，收22106.64點，成交金額新台幣2446.46億元。

4月台指期貨以22160點作收，跌21點，成交5萬3646口；5月期貨以22170點作收，跌34點，成交446口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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