瑞昱、智原 押逾三個月

台股上周五（21日）IC設計族群表現相對強勢撐盤，其中瑞昱（2379）、智原（3035）股價表現亮眼，發行券商建議，對於IC設計族群偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

瑞昱受惠於客戶端出現短期庫存回補需求，同時因應關稅提高議題而有提前拉貨現象，本季營運將優於過往同期。展望2025年全年，法人表示，瑞昱主要動能來自網通規格／基建升級、車用乙太網滲透率提升新應用領域擴展為主要動能，包括WiFi 6／6E／7世代交替、2.5G／5G乙太網路、10G PON、管理型Switch等，其中WiFi 7開始出貨，估計2025年市場滲透率成長一倍達10%。

智原在DeepSeek帶起的AI新風潮下，有望讓委託設計開案量增加，有機會包含12／14奈米、28／40奈米製程，先進封裝設計案亦同步增加，後續若轉入量產，今年業績動能將有望逐季攀升。

法人表示，智原首季將有望受惠三星HBM2E將步入EOL（end-of-life），協助客戶先進行備料，帶動整體營收季增有望超過150%，預期今年上半年營收會超逾2024年全年營收。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選內外20%以內、逾90天商品介入。