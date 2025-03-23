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信邦、台灣精銳 四檔熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

信邦（3023）、台灣精銳（4583）等機器人概念股在長線保護短線的想像空間帶動下，上周五（21日）股價逆勢收紅。發行券商指出，看好機器人族群後續表現的投資人，不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

輝達執行長黃仁勳於GTC大會發表Isaac GR00T N1、Newton等最新人形機器人開發相關技術，有助於整機廠縮短開發時間。法人指出，隨著生態系統日 趨完善，以及投入公司家數持續增加，人形機器人產業長線發展前景可期。

根據摩根士丹利調查，2024年全球人形機器人市場規模為600萬~800萬美元，預估2035年將擴大至100.2億~293.8億美元，2024年至2035年複合年均成長率（CAGR）為59.2至71.1%，潛在商機龐大。

包括特斯拉（TESLA）、 Figure AI、 Agility Robotics等人形機器人廠商，現階段均已設定積極產能規劃及出貨目標，據Goldman Sachs Group指出，雖然估計2024年全球人形機器人出貨量尚低於5,000台，不過，預估2025年將增加至2萬台，2035年則將挑戰百萬台以上。

信邦已與Figure、Agility等至少三家人形機器人公司合作，開發音訊和視覺應用解決方案，預計今年下半年將小量出貨給客戶，2026年放量。法人指出，預估每台機器人線束內含價值至少1,000美元，人形機器人、無人商店等新市場有望成為信邦評價向上契機。

在人形機器人中，台灣廠商在螺桿、減速機等關鍵零組件已有著墨，法人認為，雖然現階段營收貢獻有限，不 過，待人形機器人產業進入加速量產階段後，預估包括行星式減速機廠台灣精銳，有機會憑藉成本競爭優勢而成為重要受惠者，業績成長空間可期。

權證發行商建議，看好信邦、台灣精銳可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

信邦 機器人

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