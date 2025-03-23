群創、陽明 認購放閃

受到川普關稅、美國經濟衰退疑慮等不確定性影響，3月統計至21日，外資法人3月以來15個交易日僅一天買超，其餘14個交易日賣不停，合計賣超逾3,500億元，但仍有少數個股獲外資青睞逆勢買超，如群創（3481）、陽明（2609）等，股價相對大盤強勁。

根據CMoney資料顯示，外資近期連17賣後，雖在20日買超，但21日旋即再反手賣超。在外資態度仍不明朗之際、統計近五個交易日，仍有吸引外資資金流入的個股，以買超張數來看，群創買超17.01萬張居冠，陽明買超5.75萬張居次，新光金、大成鋼、台化各以買超3.76萬張、3.29萬張、3.27萬張排名第三至第五，彰銀、凱基金、日勝生、中鋼、精確等依序為第六至第十名。

群創積極將舊世代產線轉往非顯示器產品，如車用及X-Ray感測器；在車用產品方面，成立的子公司CarUX，具備整體解決方案及軟體能力，長期規劃至海外掛牌，但細節未確定；還成立另一子公司睿生光電，兩者營運展望向上。

此外，群創Micro LED及扇出型面板級封裝（FOPLP）布局有機會在未來貢獻營運。除多元化外，群創亦努力活化資產，2024年第4季認列南科D廠區賣給台積電、約貢獻每股獲利1.5元，2024年第4季宣布處分已停工的南京廠，約將貢獻獲利14億元，不過，財報認列時點還不確定，間置廠房及產能未來不排除還有出售動作。投資人可挑選價外15%以內相關權證，如群創中信49購02、群創元富49購03。

陽明是高殖利率指標股之一，為台灣第二大、全球第九大貨櫃航商、市占率2.5%，旗下有94艘船，總運力71萬TEU，以航線來看，美洲線占比35%、歐洲線35%、亞洲線30%；美洲線長、短約各半，歐洲線90%都是短約指數船，高於長榮，歐線期貨領先陽明股價半個月到一個月，為重要參考指標。

陽明2月營收147億元，月減16%，年增3%，大致符合法人預期。法人表示，4月進入美洲線長約換約期，目前航商開價2025年合約價格較2024年上漲 20%至30%。陽明相關權證有陽明中信47購02、陽明群益4C購02。