全民權證／智邦 選價內外15%

智邦（2345）受惠AI加速器與高階網路交換器需求成長，去年第4季營運創新高，法人表示，今年首季在AI相關產品續拉貨與800G網路交換器量產出貨，有望再創新高。

法人指出，資料中心高階產品規格升級趨勢，800G網路交換器需求成長，AI應用增加美系客戶布建更多高階運算加速器，且網路交換器升級加快，有利智邦今年營運。

預期智邦2026年因加速器持續升級帶來的營運成長動能，DeepSeek推出後，CSP業者加速布建ASIC產品，並導入AI伺服器應用，智邦有望成為該美系客戶的長期合作夥伴。投資人可買進價內外15%、距到期日90天以上權證，如智邦國泰49購01、智邦元富47購01。（國泰證券提供）

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