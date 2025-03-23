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全民權證／啟碁 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

啟碁（6285）今年前二月營收179.2億元，達成市場預期第1季營收的72%，優於預期，法人分析，主因Networking中的企業級產品需求回溫，以及低軌道衛星需求強勁所帶動。

法人指出，啟碁受惠於寬頻設備新客戶、新訂單增加，產品線也由過往的無線產品開始跨足固網寬頻設備；交換器產品上，預計2025年底量產800G規格；毛利率也因工廠進行數位轉型以優化生產效率而有大幅改善。整體而言，預估啟碁今年營收和獲利率都將重返成長，且產品線持續擴充有利營運。

看好啟碁後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如啟碁兆豐47購01、啟碁群益46購02。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

啟碁 營收

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