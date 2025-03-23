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期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。美聯社
半導體示意圖。美聯社

半導體30期貨多空勢力于均線糾結處交火對弈，因而年線附近橫盤震盪格局未變，觀察量能自3月11日跌破年線以來持續探低，指數盤整多日後的彈升，反攻意圖有，但氣勢略嫌不足，觀察量能是否能快速增加帶動指數穩健彈升。

輝達執行長黃仁勳在年度GTC活動主題演講中，展示最新晶片和共同合作夥伴關係。黃仁勳指人工智慧正處於轉折點，但整體活動並未給投資人留下太多深刻印象，連帶市場交投偏謹慎。

投資人對輝達衡量的標準已經是好還要更好，儘管會中提及量子運算、機器人技術產業前景良好，但未引起共鳴，半導體類股並未受到太多激勵，反倒是傳台積電（2330）董事會從未討論接手英特爾，美光等記憶體大廠4月上調價格，帶動半導體類股彈升。

市場最大不確定性仍是川普不斷升級的關稅，宣布徵收對等關稅和其他政策反覆所造成的不確定性。3月FOMC會議維持利率不變，利率點陣圖顯示聯準會在今年降息的可能次數約兩次，聯準會成為穩定市場信心的舵手。針對基金經理人最新調查顯示，基金經理人對美國股票的拋售創下歷史新高，而且對全球經濟成長的擔憂日益加劇。（凱基期貨提供、記者周克威整理）

半導體 黃仁勳

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