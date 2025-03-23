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期貨商論壇／黃金期 多方氣盛

經濟日報／ 記者周克威整理
世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至20日為止，黃金持有量為910.4公噸，除較上個月成長外，同時也連續二周維持在900公噸之上，也讓黃金持有量創下近二年新高紀錄。新華社
世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至20日為止，黃金持有量為910.4公噸，除較上個月成長外，同時也連續二周維持在900公噸之上，也讓黃金持有量創下近二年新高紀錄。新華社

美國聯準會公布最新利率決議維持不變，主席鮑爾聲明中指出，美國政府關稅政策對美國經濟造成影響，並已被納入經濟預測。

另外，預估2025年底的美國GDP成長預期從先前的2.1%下調至1.7%，形成高度不確定性，也讓市場對於黃金避險需求維持不變，帶動黃金價格持續走揚，不只突破3,000美元大關，並屢創新高，不過近期因行情波動劇烈，需留意風險。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至20日為止，黃金持有量為910.4公噸，除較上個月成長外，同時也連續二周維持在900公噸之上，也讓黃金持有量創下近二年新高紀錄 ，顯示出法人持續看好後續走勢。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，從今年2月初，多單部位創下30萬口的歷史新高紀錄後，隨後因黃金期貨期貨價格進入高檔整理，也讓非商業交易人開始進行減碼，至11日維持持倉淨多單部位下降至236,100口。

從技術面觀察，黃金期貨價格經過2月中旬到3月中旬的橫盤整理後，13日突破前波高點，隨即沿著5日均線向上走揚，短線上多方氣勢強勁，後續守穩均線，價格將有機會再創歷史高點。（華南期貨提供、記者周克威整理）

期貨 美國聯準會 金價

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