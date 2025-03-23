期貨商論壇／黃金期 多方氣盛
美國聯準會公布最新利率決議維持不變，主席鮑爾聲明中指出，美國政府關稅政策對美國經濟造成影響，並已被納入經濟預測。
另外，預估2025年底的美國GDP成長預期從先前的2.1%下調至1.7%，形成高度不確定性，也讓市場對於黃金避險需求維持不變，帶動黃金價格持續走揚，不只突破3,000美元大關，並屢創新高，不過近期因行情波動劇烈，需留意風險。
從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至20日為止，黃金持有量為910.4公噸，除較上個月成長外，同時也連續二周維持在900公噸之上，也讓黃金持有量創下近二年新高紀錄 ，顯示出法人持續看好後續走勢。
觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，從今年2月初，多單部位創下30萬口的歷史新高紀錄後，隨後因黃金期貨期貨價格進入高檔整理，也讓非商業交易人開始進行減碼，至11日維持持倉淨多單部位下降至236,100口。
從技術面觀察，黃金期貨價格經過2月中旬到3月中旬的橫盤整理後，13日突破前波高點，隨即沿著5日均線向上走揚，短線上多方氣勢強勁，後續守穩均線，價格將有機會再創歷史高點。（華南期貨提供、記者周克威整理）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言