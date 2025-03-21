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欣興、景碩 挑逾120天

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

亞馬遜、谷歌、微軟、Meta四大CSP宣布今年資本支出將大幅擴張，預期主要用於AI硬體建置，AI sever依舊為PCB的主要成長動能，欣興（3037）、景碩（3189）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用相關認購權證，參與相關個股走勢。

欣興2月營收99.85億元，月增5.1%、年增20.6%，優於預期，主要是AI sever HDI出貨狀況續佳。市場法人指出，DeepSeek在演算法技術突破後，CSP可能透過採用新技術去降低對高算力晶片的依賴，進一步將採購的伺服器從GB200轉向HGX產品，而中小型企業可能透過新一代RX顯卡去完成小模型運算。

預期DeepSeek相關技術的突破，除了降低CSP業者採購美系大廠高階GPU需求的急迫性，也加快邊緣端應用的普及，可望在今年看到電腦、行動裝置導入AI，以及整體規格升級的趨勢，並採用更多高階HDI板和載板，有利欣興的ABF載板和HDI板產品表現。

景碩去年第4季營收80.4億元，季減1.8%、年增7.3%，毛利率27.93%，費用率上升至27.9%，稅後虧損2.4億元，每股淨損0.55元。

整體全年營收為305.3億元，年增13.8%，毛利率28.3%，稅後純益4,889萬元，年增2.8%，每股純益（EPS）為0.11元。

權證發行商建議，若看好欣興、景碩後市股價表現，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的商品參與行情。

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