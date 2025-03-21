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川普鬆口 美股史指收盤前轉為正值 結束連4周下跌走勢

川湖、華碩 四檔有料

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
川湖總經理林淑珍。 川湖／提供
川湖總經理林淑珍。 川湖／提供

GB200 AI伺服器量產將驅動營收成長，而RTX-50新顯卡上市與供給改善。顯卡需求上揚將推升營收，相關類股今年上半年營收成長優於過往，權證發行商表示，趁股市震盪可逢低挑川湖（2059）、華碩（2357）相關權證布局。

川湖去年第4季稼動率85~90%，GB200伺服器開始出貨，今年第1季並未如市場傳言延遲出貨現象，訂單能見度仍屬正常，無論是GB200或GB300對川湖處於供應鏈的角色來看，都沒有負面影響，川湖營運保持正向。預期今年第1季營運仍會很不錯，若位階高則第2季就小幅成長，且在GB200開始放量，加上下半年的GB300開始，下半年表現還會比上半年好。

隨下游AI伺服器出貨大爆發，川湖營收續創新高可期，且未來三年新廠滿載的目標也可期待，今年公司增加人力擴大產能彈性，加上下半年營運環境展望正面，預期今年將是川湖強勁成長的一年，且2026及2027年營運依然樂觀不看淡。

華碩部分，第1季為傳統淡季、關稅影響供應鏈調整，新產品無法完全展現，為營運谷底，第2季調整進入穩定態勢，大環境有利營運，營收顯著成長，挑戰季增兩成以上。惟第1季新品效益還未完全顯現，第2季才有機會充分展現。

華碩預期第2季PC系統季增有望上看30%，零組件和Server季增10%，強勁的營運動能，除了NV RTX 50XX帶動VGA及Gaming NB之外，第2季AI PC進入主流價格的平台會更完整；MicrosoftWindows 10將在第3季正式停止支援，也有機會帶來換機需求。

看好相關個股的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的認購權證入手。

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