全民權證／安勤 二檔馬力強
安勤（3479）在高毛利醫療心導管伺服器持續放量下，法人看好第1季營運有望淡季不淡。展望2025年，法人指出，醫療、工控、智慧零售三大訂單齊放，其中工控及醫療為最主要成長動能。
工控產品部分，工控車廠大單將於第2季逐步放量，預計全年出貨台數達8,000台，可貢獻營收6億元以上，2025年增長達35%。另就醫療方面，高毛利的心導管伺服器已於去年12月放量，後續將貢獻2025年完整年度。此外，博弈新增澳洲大客戶，有望微幅增長；邊緣AI產品未來成長可期，將助攻營收及獲利同步上揚。
權證發行商建議，看好安勤後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與偏多行情。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言