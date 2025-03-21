全民權證／安勤 二檔馬力強

安勤（3479）在高毛利醫療心導管伺服器持續放量下，法人看好第1季營運有望淡季不淡。展望2025年，法人指出，醫療、工控、智慧零售三大訂單齊放，其中工控及醫療為最主要成長動能。

工控產品部分，工控車廠大單將於第2季逐步放量，預計全年出貨台數達8,000台，可貢獻營收6億元以上，2025年增長達35%。另就醫療方面，高毛利的心導管伺服器已於去年12月放量，後續將貢獻2025年完整年度。此外，博弈新增澳洲大客戶，有望微幅增長；邊緣AI產品未來成長可期，將助攻營收及獲利同步上揚。

權證發行商建議，看好安勤後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與偏多行情。（統一證券提供）

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