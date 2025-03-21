快訊

晴朗炎熱下周更飆35度高溫 吳德榮指這天再轉溼冷如冬

川普鬆口 美股史指收盤前轉為正值 結束連4周下跌走勢

全民權證／安勤 二檔馬力強

經濟日報／ 記者高瑜君整理

安勤（3479）在高毛利醫療心導管伺服器持續放量下，法人看好第1季營運有望淡季不淡。展望2025年，法人指出，醫療、工控、智慧零售三大訂單齊放，其中工控及醫療為最主要成長動能。

工控產品部分，工控車廠大單將於第2季逐步放量，預計全年出貨台數達8,000台，可貢獻營收6億元以上，2025年增長達35%。另就醫療方面，高毛利的心導管伺服器已於去年12月放量，後續將貢獻2025年完整年度。此外，博弈新增澳洲大客戶，有望微幅增長；邊緣AI產品未來成長可期，將助攻營收及獲利同步上揚。

權證發行商建議，看好安勤後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與偏多行情。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

萬泰科 2025年拚績增25%

萬泰科法說會／AI高速線等三大動力推升 營收成長上看25%

世芯、祥碩 四檔馬力強

金寶財報／去年純益年增1.19倍、近十年高點 擬配息0.6元創17年來新高

相關新聞

川湖、華碩 四檔有料

GB200 AI伺服器量產將驅動營收成長，而RTX-50新顯卡上市與供給改善。顯卡需求上揚將推升營收，相關類股今年上半年...

欣興、景碩 挑逾120天

亞馬遜、谷歌、微軟、Meta四大CSP宣布今年資本支出將大幅擴張，預期主要用於AI硬體建置，AI sever依舊為PCB...

全民權證／M31 瞄準逾五個月

M31 （6643）去年合併營收14.8億元，年減8.15%，每股純益（EPS）3.05元，為公司成立以來首次營收下滑。...

全民權證／國巨 押價內外5%

國巨（2327）是全球前五大MLCC廠，法人看好今年營運。國巨今年預估營收為1,371.3億元，年增12.7%，毛利率3...

全民權證／安勤 二檔馬力強

安勤（3479）在高毛利醫療心導管伺服器持續放量下，法人看好第1季營運有望淡季不淡。展望2025年，法人指出，醫療、工控...

最牛一輪／昇達科唱旺 中信49靚

昇達科（3491）法說會釋出低軌衛星三大客戶中，S客戶及A客戶大量下單，S客戶持續將自製轉向外包，A客戶持續發射衛星，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。