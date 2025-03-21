全民權證／M31 瞄準逾五個月
M31 （6643）去年合併營收14.8億元，年減8.15%，每股純益（EPS）3.05元，為公司成立以來首次營收下滑。主因晶圓廠開案進度不如預期，預期2025年將重回成長。
隨著2奈米IP研發啟動、晶圓廠6奈米以下IP需求逐步確立、美系雲端服務供應商（CSP）積極開案，以及車用ADAS應用推動4奈米以下先進製程IP市場成長，M31今年第1季營收仍可望年季雙增。
而來自先進製程的高單價授權金，以及具量產潛力的權利金，將可望為今年增添營運動能。
看好M31後市的投資人，可買入價外20%至價內10%，有效天期150天以上的權證。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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